Influencer confessa que cedeu à pressão estética para bombar em site adulto: “Decisão minha”

Acontece que a influenciadora Tarsila Loureiro, de 29 anos, revelou que, antes de criar seu perfil na TopFans, decidiu, por vontade própria, se adequar ao padrão estético valorizado pelos usuários de plataformas adultas, buscando se destacar com conteúdos ousados e de qualidade.

“Eu ainda não tinha feito silicone na época, nem ensaios sensuais. Mas quando comecei a acompanhar o que dava certo ali dentro, percebi que existia uma estética dominante. E resolvi me preparar pra isso”, contou ela.

A paraense afirmou que os procedimentos cirúrgicos foram seu ponto de virada na carreira de influencer no ramo adulto.

“Não é que me pediram pra mudar, foi uma decisão minha. Mas olhando os perfis, eu sabia o que era valorizado”, confessou.

Tarsila Loureiro, que também já atuou como miss e modelo, lembrou que foi incentivada a criar seu perfil na TopFans pela equipe da Revista Bella da semana, onde fez seu primeiro ensaio sensual.

“Eles me falaram que meu perfil combinava com o tipo de público da plataforma e que já existiam assinantes da revista querendo ver mais. Aí eu criei o perfil e mergulhei de vez nesse universo”, recordou com empolgação.

A modelo paraense faz parte de uma das plataformas mais requisitadas do Brasil (TopFans | CO Assessoria)

De acordo com o CEO da TopFans, Alexandre Lopes, existe uma curadoria para analisar influenciadores que desejam fazer parte da plataforma. Os critérios são baseados no que se considera o “sonho de consumo do homem heterossexual”.

“Nem todo mundo entra. Temos um público bem definido e respondemos a ele com consistência. Existem sim filtros, porque existe uma expectativa visual”, declarou Alexandre.

Rigorosa com o conteúdo compartilhado, a plataforma adulta TopFans rejeita entre 200 e 300 perfis por semana por não atender aos seus critérios. E esse não foi o caso de Tarsila, que continua firme e forte fazendo sucesso no site.