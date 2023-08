Inês Brasil faz topless no Programa Silvio Santos

A icônica Inês Brasil colocou os seios para jogo ao revelar detalhes sobre sua nova música ‘Libera o Topless’

O que virou o programa Silvio Santos na noite de ontem? Patricia Abravanel recebeu Nicole Bahls e Inês Brasil e não faltou boas risadas do público. Além de Nicole dizer que sua próxima galinha vai se chamar Patricia Abravanel, Inês colocou os seios para jogo ao falar sobre sua nova música ‘Libera o Topless’.

Inês Brasil performa "Libera o Topless" e mostra os seios no Programa Silvio Santos, no SBT. pic.twitter.com/BgUIWkyuzV — PAN (@forumpandlr) August 7, 2023

Isso mesmo que vocês estão pensando, a artista tirou a parte de cima do seu vestido e mostrou os seios para todos os presentes. Claro que a direção do programa cobriu as partes da cantora, mas não deixou de mostrar que ela mostrou tudo.