Inês Brasil fala sobre Rodrigo Carelli: “Um demônio entrou  no corpo de vocês!”

A cantora ficou revoltada com o pronunciamento do diretor do reality A Fazenda, sobre o motivo dela ter sido vetada do programa.

Amores, após o diretor do reality ‘A Fazenda’ revelar o porquê de ter vetado a participação da cantora Inês Brasil da 16ª edição do programa, ela ficou revoltada e fez um vídeo rebatendo a explicação que Rodrigo Carelli deu sobre o assunto.

“‘Oh Inês Brasil a gente quer você, a gente tá aí chamando o seu assessor, mas a gente não quer que você tire a roupa, não pode se não é limonada na hora, a gente não quer que você fala palavrão, a gente não quer que ninguém dê na tua cara e nem que você dê na cara de ninguém, a gente não quer cuspação na cara, igual já foi’, é claro que eu vou obedecer, eu não sou maluca da cabeça mano”, iniciou a cantora.

Continuando, ela citou a sua participação no programa do SBT, que atualmente é comandado pela filha do Silvio Santos. “Agora estão ai falando ‘bla bla bla’, como se eu fosse maluca da cabeça. Eu vou falar baixo porque eu estou na casa da minha filha. Fica aí falando coisas como ‘ah, ela tira’, vocês não falaram nada, e estão falando aí da Patricia Abravanel.”

Logo em seguida, relembra quando Carelli elogiou a sua participação e a da influenciadora Nicole Bahls na Casa Balde, e afirma acreditar que as coisas que ele falou a seu respeito não vieram de sua pessoa, mas sim de um demônio, que tomou conta do corpo do diretor do reality.

“Ok, o Carelli elogiou, falou que eu e a Nicole Bahls arrasamos, fizemos tudo lindo, belo e maravilhoso, ok, obrigada, Carelli! Quando eu estava na Casa Balde, com a Nicole Bahls, que é uma simpatia de mulher de caráter igual eu também sou. Agora, eu não estou falando que vocês é um qualquer não, mas o que vocês falou aí é nada, pra mim vocês nem existem, é um demônio que entrou no corpo de vocês, porque vocês também são filhos de Deus, Carelli, mas falando ‘bla bla bla’ de mim, Deus não gosta disso não, entendeu?”, afirmou.

Por fim, ela fala sobre a vez que ficou completamente nua no programa do Danilo Gentilli e afirma que tudo aquilo havia sido combinado nos bastidores.

“Simplesmente , eu falei, antes de entrar no programa da Patrícia Abravanel, que é o programa do pai dela, do Silvio Santos, que eu já fiquei nua, mas foi no Danilo Gentili, combinamos tudo antes, foi tudo combinado e vocês sabem disso, vocês não são nenhum otário não, ficam se fazendo de otário sem ser, entendeu? Tenho meus três advogados de defesa, graças a Deus!”, finalizou Inês Brasil.