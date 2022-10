“Indecisos não estão na internet”, diz Gregório Duvivier sobre segundo turno

Ator participou da 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília e não deixou de envolver política nos assuntos tratados

Minha gente, Gregório Duvivier passou pela 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília arrancando suspiros de quem gosta de uma boa fofoca política. O ator defendeu a prisão do presidente Jair Bolsonaro e ainda falou sobre o segundo turno, evidenciando que os indecisos não estão na internet. Na ocasião, Duvivier ainda refutou que o Brasil seja um país conservador.

“Não posso falar para qual candidato, é segredo. Na verdade, é mais do que tentar virar voto. É conversar com indecisos, porque eles existem, mas não estão na internet, no Twitter, não sobem hashtag, nem estão no trending topics, mas existem. Temos que partir de uma escuta”, destacou.

O humorista ainda defende a prisão de Bolsonaro: “Só existe democracia, quando os militares obedecem aos civis. Para mim, não basta Lula ganhar. Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Não somente ele, mas a família toda”, acrescentou.