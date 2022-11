Incêndio atinge os estúdios da Rede Globo, no Rio de Janeiro

Segundo o corpo de bombeiros, até o momento não há informações sobre possíveis vítimas.

Gente, que horror! Acabo de receber imagens de um incêndio de grandes proporções que atingiu uma área próxima às cidades cenográficas do Projac, local onde são gravadas a maior parte das produções da Rede Globo.

De acordo com o Jornalista Diego Sangermano, a cidade cenográfica da novela “Todas as Flores”, que recentemente teve suas gravações paradas, pelo excesso de contágio de Covid-19 no elenco, foi atingido pelo fogo.

Segundo informações, o corpo de bombeiros já está no local trabalhando para combater o fogo e evitar que ele se alastre. Em nota, a fundação de apoio afirmou que até o momento não há informações sobre possíveis vítimas.

“Bombeiros do Quartel de Jacarepaguá foram acionados, na tarde desta sexta-feira (18.11), para um incêndio na Estrada de Curicica, 1.184, em Curicica. O quartel de Jacarepaguá foi empenhado para o combate às chamas, com apoio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) da corporação. Não há, até o momento, informações sobre vítimas”, notificou o corpo de bombeiro.