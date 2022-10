“Impossível escrever sem chorar”, dispara Angelina Jolie em e-mail para Brad Pitt

Casal travou uma batalha na justiça pela vinícola Château Miraval, em Correns

Deu a louca nos casais famosos e não é de hoje que venho falando para vocês que Angelina Jolie e Brad Pitt têm travado uma batalha na justiça pra lá de quente, e quanto mais rico o casal, mais emoção traz para o coração das fofoqueiras de plantão. Saiu na mídia o e-mail que a atriz trocou com o ex-esposo diante da vinícola que os dois tinham em conjunto. Garanto que o texto faz qualquer pessoa curiosa chorar.

“É o lugar para onde trouxemos os gêmeos para casa e onde nos casamos por causa de uma placa na memória de minha mãe. Um lugar que continha a promessa do que poderia ser e onde eu pensei que iria envelhecer. Mesmo agora é impossível escrever isso sem chorar. Vou guardar minhas memórias do que era uma década atrás”, iniciou ela.

E não parou por aí, porque Angelina ainda pensou que de alguma forma poderia unir a família novamente. “Eu esperava que, de alguma forma, pudesse se tornar algo que nos unisse e encontrássemos luz e paz. Vejo agora como você realmente queria que eu saísse e provavelmente ficará feliz em receber esse e-mail. Eu não sou o tipo de pessoa que toma decisões como as que tive que tomar de ânimo leve. Demorou muito para eu estar em uma posição em que senti que tinha que me separar do pai dos meus filhos”, finalizou.