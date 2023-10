Imagens mostram Ricardo Merini no dia de seu desaparecimento 

O desaparecimento do ator está sendo investigado pela delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

No fim da manhã desta sexta-feira (27) fui almoçar com algumas amigas, aqui mesmo no Leblon, e não falamos de outro assunto que não fossem as atualizações a respeito do desaparecimento do ator e modelo Ricardo Merini.

O caso, que está sendo investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ganhou novas evidências após imagens de câmeras de segurança da noite em que Ricardo desapareceu serem obtidas pelo Estadão.

Nos registros, o ator é visto chegando em casa por volta das 21h48, com uma mala. Posteriormente, por volta das 23h36, Ricardo deixa a sua residência mexendo em seu celular.

Em nota, que foi enviada ao Estadão, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que a equipe de investigação também está realizando buscas em abrigos, hospitais e prontos socorros.

“O caso é investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP. A equipe de investigação realiza buscas nos sistemas informatizados da polícia, bem como em serviços de atendimentos a pessoal em situação de vulnerabilidade, como abrigos, hospitais, prontos socorros. Os familiares e amigos estão sendo contatados a fim de fornecer informações que possam auxiliar no encontro do desaparecido. Demais detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial”, notificou a SSP-SP.