Igreja de Pastor Valdomiro corre risco de falência

De acordo com Ricardo Feltrin, Valdomiro Santiago está enfrentando pior crise desde que criou a igreja

Já duram 10 anos e tudo que tem de ruim para acontecer aconteceu com o Pastor Valdomiro. O pastor está enfrentando uma das piores crises do mercado evangélico. De acordo com Ricardo Feltrin, Valdomiro está devendo o aluguel enfrentando uma queda no dízimo e número de fiéis presentes nos seus cultos.

“O inferno do pastor começa em 2021, mas naquele ano o Domingo Espetacular fizeram uma longa matéria fazendo uma série de denúncias sobre o pastor e ele foi investigado pela receita. Foi investigado que haviam desvios do dízimo para a conta pessoal do pastor Valdomiro”, iniciou Ricardo Feltrin.

O jornalista ainda diz que ele teve que vender bois e fazendas para conseguir pagar a dívida com a justiça. O pastor chegou a dizer que estava lendo destruído por Edir Macedo e Feltrin diz que ele procurou isso porque as denúncias e os processos aumentaram com o passar do tempo.

Nas últimas semanas ele sofreu um rombo em suas contas de 800 mil reais e esse desvio está levando pastor à loucura. Alguns bens estão confiscados, pois eles não está pagando os aluguéis dos imóveis das igrejas e dos seus imóveis próprios.