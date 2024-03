Idosa morre após cirurgia de feto calcificado do abdômen 

Gente, eu estou em choque com isso! No último dia 14, uma senhora de 81 anos. teve que passar por um cirurgia bem inusitada em um hospital da cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, isso porque, a mulher, que estava com muitas dores abdominais, descobriu que carregava um feto há mais de 50 anos em seu organismo, o que fez com que ele já estivesse calcificado dentro do seu corpo.

Após realizar o procedimento cirúrgico, para evitar que o organismo lhe causasse infecções, a mulher foi levada para a UTI, onde passaria pelo pós-operatório, porém, infelizmente ela não resistiu.

A mulher desenvolveu uma infecção generalizada, que teve como o seu princípio uma infecção urinária.