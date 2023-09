Ídolo do São Paulo, Diego Lugano tem celular furtado momentos antes da final da Copa do Brasil

Felizmente, o aparelho foi recuperado e o criminoso foi detido, primeiramente pelo ex-jogador e outros torcedores, e logo em seguida pela polícia.

Meus amores, apesar do dia de ontem ter sido de muita celebração para os torcedores do São Paulo, afinal o tricolor paulista ganhou o seu primeiro título na Copa do Brasil,para o ídolo do time, Diego Lugano, o dia não foi tão bom quanto poderia ser.

Enquanto atendia a alguns fãs, momentos antes da final do campeonato, o ex-jogador foi vítima de uma tentativa de furto no meio da multidão que lhe cercava na estrada do estádio.

Um torcedor que filmava o encontro com o ídolo registrou o exato momento em que um homem coloca a mão no bolso de Lugano para pegar o seu aparelho celular, porém, felizmente, o próprio ex-jogador e parte das pessoas que lhe cercavam perceberam a ação do criminoso e o deteram. Lugano aplicou um mata-leão no homem, enquanto gritava, pedindo para que os seus fãs que ali estavam chamassem a polícia.

Nas redes sociais, o torcedor tricolor Thiago Cardoso, que foi o responsável por gravar o vídeo citado acima, afirmou que o criminoso teria entregado o celular para um comparsa, mas, felizmente, Lugano conseguiu recuperar o aparelho e vou até a delegacia prestar um boletim de ocorrência.

“Virou pancadaria para todo o lado. Os caras tentavam pegar ele. Ele tentava revidar…Ele passou o celular para outra pessoa. Eu não consegui gravar e ver a cara do cara”, afirmou o torcedor.