Ibama multa influenciador por mostrar rotina com capivara de estimação

Agenor Tupinambá foi multado em R$17 mil e lamentou a situação nas redes sociais sentindo falta do animal e perdendo até noites de sono por saudade

A vida do Tik Toker não é fácil, mas pode se tornar ainda pior quando o Ibama entra no meio da história. Agenor Tupinambá ficou conhecido na rede por ter uma capivara de estimação, mas ele não pensava que seria multado em R$17 mil por manter o animal dentro de casa. O influenciador teve que entregar a capivara e um papagaio de estimação para o Centro de Triagem de Animais Silvestres.

O perfil do Tik Toker ficou famoso pelo fato dele manter o animal como de estimação. Acontece que ele foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal.

“Eu cresci no meio do mato e lá nasceu a minha paixão pelos animais. Eu só saio de lá para estudar agronomia na capital, curso que escolhi para poder servi-los ainda mais. De todas as surpresas que a fama na internet me trouxe, eu jamais imaginei que seria acusado de abuso, maus-tratos e exploração contra animais. Também fui acusado de matar um animal do qual todos são testemunhas que só dediquei amor e fiz tudo que podia para preservar sua vida”, disse ele em publicação no Instagram.

De acordo com o G1, ele tem seis dias para entregar os dois animais. O post do influenciador teve o apoio de diversas contas famosas, como Giovanna Lancellotti e Gabriel Medina, será que a situação se reverte?