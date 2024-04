Humorista morre em trágico acidente de trânsito, no Tocantins 

Meus amores, vocês sabem que eu sou uma grande amante da comédia e é com muita dor no coração que veio noticiar vocês sobre a morte do humorista Lucian Rufo Barbosa, que aconteceu no último sábado (13), em Tocantins.

De acordo com o que foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, o humorista, que possuía mais de 50 mil seguidores, faleceu após colidir com uma carreta na rodovia TO-255, a cerca de cinco quilômetros da cidade onde ele vivia.

Até o momento nenhuma nota oficial foi divulgada nas redes sociais de Lucian ou na de integrantes de sua família.