Humorista diz que Chico Anysio usava cocaína e filho do ator pede retratação

Filho do cearense usou as redes sociais para desabafar sobre o caso envolvendo o seu pai e o uso de drogas

Nizo Neto, filho de Chico Anysio, usou as redes sociais para desabafar sobre as falas do humorista Rey Biannchi, que disse que o artista cearense usava cocaína. O filho do humorista ameaça processo e pede retratação diante da fala do humorista.

“Ele estava cheirando direto, direto, todo dia o cara estava cheirando. Estava com grana, auge da TV, com Chico Total, Baianos e Novos Caetanos [trio musical formado por Chico Anysio, Arnaud Rodrigues e Renato Piau]”, disse Biannchi em entrevista ao podcast Ticaracaticast.

Nizo pede retratação para evitar medidas legais. “Isso se chama falta de respeito, ‘mau-caratice’ e ingratidão. Em nome da família, exijo retratação imediata para evitar medidas legais”, escreveu Nizo na legenda.