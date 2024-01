Humorista Beto Gabriel, o Gaúcho de A Praça é Nossa, morre aos 67 anos

Genteeeeee do céu, olha que notícia mais triste que eu acabei de receber aqui no meu Whatsapp. O humorista joinvilense Beto Gabriel Sdrigotti , que faz parte do elenco de A Praça é Nossa, morreu aos 67 anos, nessa quarta-feira (10), após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele ganhou fama por interpretar o personagem Tibúrcio, o Gaúcho da Praça, no programa humorístico do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, no SBT.

Além de seu papel na TV aberta, o artista também foi radialista na Máxima FM e na antiga Rádio Clube, ambas em Joinville. Ele deixou esposa, filhos e netos.

Segundo a família, o velório do artista está marcado para esta quinta (11), a partir das 18h, no Cemitério Parque Jardim das Flores, Zona Industrial Norte, em Joinville. O sepultamento acontecerá nesta sexta-feira (12), no mesmo local, às 10h. “Foi para o plano espiritual, mas continuará vivo em nossos corações. Agradecemos a todos pelas orações e as inúmeras mensagens de apoio e compaixão”, comunicou a família.