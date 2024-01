Hugo Bonemer critica falas de Rodriguinho no BBB: “Babaca”

Hugo Bonemer não ficou calado diante das falas problemáticas de Rodriguinho dentro do BBB 24. O muso saiu em defesa da comunidade LGBTQIAP+ após alguns participantes estarem sendo considerados homossexuais após criticar o corpo de Yasmin Brunet.

“Vamos lá, abri a internet hoje e um monte de contas fazendo piadas e brincadeiras sobre a possibilidade do Rodriguinho, e outros homens que falam sobre o corpo feminino de uma forma babaca serem gays, não gostarem o suficiente de mulher. Gay e babaca são coisas diferentes. Tentar colocar uma pessoa babaca com a possibilidade dela ser gay, usar gay como xingamento, usar gay como possibilidade de chacota para alguém… Você está defendendo o quê? Que militância é essa que apoia uma coisa e destrói outra enquanto apoia?”, começou sobre as falas do BBB.

“É possível falar que a fala do cara foi babaca, sem tentar fazer uma comparação com um grupo de pessoas que até pouco tempo atrás estava sendo mandado para manicômio como doente mental, e estava sendo mandado para seminários para enlouquecer, para ser castrado quimicamente, inclusive, como aconteceu em muitos países”, finalizou Bonemer.