Hotel famoso pelo seriado ‘Chaves’ é destruído pelo furacão Otis

O local chegou a ser interditado após os danos graves causado pelo furacão Otis em Acapulco

Meu Deus, o meu querido Hotel Emporio ficou destruído após a passagem do furacão Otis passar pela região de Acapulco. O hotel ficou famoso por passar no seriado ‘Chaves’, em 1977. O local chegou a ficar interditado por causa dos destroços, mas vale ressaltar que até hoje o hotel é muito procurado por fãs do seriado que é sucesso no Brasil.

O furacão atingiu a categoria 5 e chegou a alcançar ventos de 270 km/h, provocando diversos danos à cidade e aos moradores que ficaram sem luz, telefone e internet.

De acordo com o Fórum Chaves, até o momento a tempestade deixou 27 mortos e 4 desaparecidos no estado de Guerrero. O hóspede Raymundo Ceja esteve no local e registrou algumas imagens do desastre. “Nós estamos bem, mas eu devo aceitar que por milagre”, escreveu na publicação do Instagram.