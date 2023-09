Hospital atualiza quadro clínico de Bolsonaro pós cirurgias

Segundo o boletim médico, os procedimentos de Bolsonaro foram realizados de forma satisfatória e sem intercorrências.

Minha gente, mais cedo contei para vocês que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro passaria por duas cirurgias na manhã desta terça-feira (12). Pois bem, após realizar os dois procedimentos, o Hospital Vila Nova Star, que fica localizado na zona sul de São Paulo e é onde Bolsonaro está internado, soltou um boletim médico atualizando o seu quadro clínico.

De acordo com os médicos, ambos os procedimentos foram realizados “de forma satisfatória, sem intercorrências”, terminado por volta das 8h, e Bolsonaro será reavaliado novamente no fim do dia.

“O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a um procedimento de endoscopia digestiva alta para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico com realização de fundoplicatura endoscópica pela técnica TIF. Na sequência foi realizado procedimento de septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia“, detalhou o comunicado.

Para quem não sabe, de acordo com o advogado Fábio Wajngarten, o ex-presidente deu entrada no centro cirúrgico pouco antes das 5h da manhã, para realizar uma “correção de hérnia de hiato” (que causa refluxo, soluços e tosses secas contínuas) e outro de “desvio de septo para melhorar a condição respiratória”.