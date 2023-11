‘Homossexualidade não é pecado’, Christian Chávez se emociona em show no Rio

Cantor mexicano, que é abertamente gay, fez discurso emocionante sobre sua orientação sexual em apresentação nesta quinta-feira (9).

Genteeeee,o show do RBD que aconteceu nesta quinta-feira (9) no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos e foi emoção do início ao fim. Mas não foram apenas os RBDmaníacos que choraram, não. O cantor Christian Chávez, integrante do grupo mexicano também não segurou as lágrimas.

O cantor, que é abertamente homossexual, revelou sua orientação sexual em 2007, no auge do sucesso do RBD. No show desta turnê de retorno, Christian faz questão de mostrar todo o seu orgulho.

Num certo momento do espetáculo, um clipe dele beijando outro homem aparece nos telões. De volta aos palcos, Christian disse, em português: “A homossexualidade não é pecado. HIV positivo não é pecado. E se alguém não me quiser, que se f*da”. Chorando e com a bandeira LGBTQIAP+ estampando os telões ao fundo, Christian se declarou para o público brasileiro. “Brasil, eu te amo. […] Muito obrigado”, falou ele, ainda em português.