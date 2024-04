Homem vai parar na UTI após remover o siso com uma aluna da Unesp de Araraquara: “Eu gritava de dor”

Gentee, eu estou chocada! Recentemente, um homem foi parar na UTI após ter complicações na extração de um dente siso, que foi realizada por uma aluna da Faculdade de Odontologia da Unesp em Araraquara, São Paulo.

De acordo com a esposa do homem, que foi identificado como Ângelo Barboza de Oliveira, de 35 anos, Andréia Camila de Souza Barboza, o seu marido fez a remoção do dente siso no dia 8 de abril, porém, nenhum antibiótico foi receitado após o procedimento, o que fez com que Ângelo sofresse uma infecção localizada e precisasse ser entubado.

Em relato, Ângelo afirma que a estudante que realizou o seu procedimento estava com bastante dificuldade para executar sua tarefa.

“A moça que foi me atender estava muito nervosa, muito tensa. Ela tentou arrancar os dois dentes de cima e estava tendo muita dificuldade, não estava conseguindo. Não estava conseguindo pegar o alicate, não conseguia enxergar. E foi o professor que arrancou primeiro [os de cima] e depois ele deixou ela arrancar o debaixo. Ela teve dificuldade e demorou em torno mais ou menos de uma hora. Eu já não estava aguentando mais com a boca aberta”, relatou o paciente.

Por fim, ele conta que, após dois dias da extração dos sisos, ele começou a se queixar de dores e voltou à universidade para falar sobre os sintomas, onde foi identificada a inflamação.

“O professor tentou abrir minha boca e eu não conseguia abrir, eu gritava de dor. Eu não desejo para ninguém. É uma dor insuportável. É como se fosse uma outra oportunidade, porque é uma bactéria muito forte e isso mata”, finalizou o homem.