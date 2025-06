Homem reserva a Disney de Paris para o seu casamento e é preso após os funcionários descobrirem que a noiva era menor de idade 

Socorrooooooo!!! Gente, eu acabei de ver o meu grupo de fofoqueiras no Whatsapp e estou completamente horrorizada com o que eu acabei de ler lá. Parece que um rapaz reservou a Disney de Paris para se casar, com uma menina de 9 anos. Sim, meus amores, foi exatamente isso que vocês acabaram de ler.

Eu to com tanto nojo dessa história que nem sei como eu to conseguindo escrever e tudo o que eu mais quero nesse momento é que esse monstro apodreça na cadeia e ainda que o local chamou as autoridades assim que viram o cenário de horror que estava acontecendo por lá.

Neste último sábado, a polícia francesa prendeu um homem britânico de 22 anos por ter tentado se casar com uma menina ucraniana de nove anos na Disney Paris. Segundo a administração do parque, o rapaz tinha reservado o local para o amanhecer, já que eventos privados no parque temático, como casamentos, são organizados fora do horário de funcionamento do público.

Assim que os funcionários do parque viram a criança, chamaram a polícia imediamente. Quando os agentes chegaram ao local, eles prenderem o noivo,a mãe da menina – uma ucraniana de 41 anos e mais dois convidados da Letônia, de 55 e 24 anos.

Em um comunicado, o Ministério Público francês declarou que os quatro foram interrogados e foi aberta uma investigação sobre o caso. “A custódia policial do suspeito britânico e de um cidadão letão também foi prorrogada sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro”.

Em nota para o jornal francês Le Parisien, a Disneylândia Paris informou o evento foi imediatamente cancelado por sua equipe e que os convidados foram impedidos de entrar no local.

“Após a identificação de importantes irregularidades, as forças de segurança foram rapidamente acionadas e intervieram prontamente. Estamos cooperando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação e, além disso, registramos uma queixa formal junto às autoridades competentes”.

As autoridades disseram que o caso segue em investigação, mas reforçaram ainda não descobriram qual é a verdadeira motivação por trás do evento. Além disso, eles descartaram a hipótese de que tudo não passava de uma encenação.

De acordo com o Ministério Público, os exames médicos realizados na menina não indicaram sinais de violência ou coação. “As investigações indicam que se tratava de uma encenação, com os convidados atuando como figurantes”, informou o órgão.

O britânico e uma das pessoas de nacionalidade letã seguem presos sob suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro. Segundo os policiais, o suspeito informou que tudo isso se tratava de um tournage (gravação). Ele disse que é diretor de uma produtora audiovisual, mas nenhum funcionário do parque foi comunicado previamente de que se tratava de uma filmagem.

“Em nenhum momento se falou que seria uma gravação”, afirmou um funcionário do parque que testemunhou o ocorrido. “A gente achou mesmo que ia assistir a um casamento […] Todo mundo ficou chocado, ninguém esperava por isso. A Disneylândia agiu muito bem. Cancelaram tudo assim que perceberam que a noiva era uma criança. A gente ficou estarrecido com o que viu”, concluiu.