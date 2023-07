Homem quebra vidro de carro para salvar filho de uma onda de calor de 40ºC

Um pai decidiu pegar uma barra de ferro e quebrar o vidro frontal do automóvel para retirar o seu filho de dentro do carro

Estou acompanhando o noticiário internacional e estou sabendo que a onda de calor está assustadora e avassaladora nos últimos tempos. No Texas, nos Estado Unidos, um pai teve que quebrar o vidro do carro para salvar o seu filho de dentro do automóvel e de uma onda de calor assustadora.

De acordo com a Fox News, os pais do bebê fecharam as portas do carro com as chaves dentro e tudo se passou no estacionamento de uma mercearia.

Ainda não se sabe o tempo que a criança ficou dentro do carro, mas tudo terminou bem e não houve feridos.