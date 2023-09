Homem que vazou fotos da autópsia de Marília Mendonça é condenado à prisão 

André Felipe de Souza Alves Pereira foi condenado a 8 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção.

Finalmente a justiça está sendo feita! Nesta quarta-feira (27) a justiça do Distrito Federal, felizmente, condenou André Felipe de Souza Alves Pereira, o homem que vazou as fotos das autópsias da cantora Marília Mendonça e do cantor Gabriel Diniz, a 8 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção.

Na época, o criminoso utilizou um perfil falso no Twitter para divulgar links que continham imagens dos corpos dos cantores. Ao ser preso, ele chegou a confessar o crime, que logo em seguida foi confirmado pela perícia que foi realizada em seu celular.

“A natureza das fotografias expostas e os comentários realizados pelo réu através do seu perfil na então rede social Twitter demonstraram o inequívoco objetivo de humilhar e ultrajar os referidos mortos, cujas imagens invocaram grande apreço popular, circunstância que comprova o dolo inerente ao tipo penal”, afirmou o juiz responsável pela condenação de André.

Além desses crimes, André cometeu outros, como: divulgação do nazismo, racismo de procedência nacional e xenofobia, uso de documento falso, atentado contra serviço de utilidade pública e incitação ao crime.