Homem larga esposa para ficar com perfil falso de Simone no Instagram

Rede social fake da cantora tem mais de 600 mil seguidores

Ave Maria, minhas fofoqueiras têm que ficar de olho nos “presentes de Deus”, porque os gatinhos estão caindo em golpe de internet. Um homem largou a esposa para ficar com um perfil falso da coleguinha Simone Mendes. A rede social tem 600 mil seguidores, mas o recém solteiro não deve saber que a musa é muito bem casada com Kaká Diniz.É cada uma…

A mulher do homem afirmou que o marido estava se relacionando com a cantora oficial, o marido também tinha certeza de tudo que vivia nas redes sociais. Algumas conversas saíram na internet e mostram a intimidade do casal que pretendia largar ambos os lados para ficarem juntos.

O casal era casado há 13 anos e tudo aconteceu depois que a ex-mulher do homem postou uma foto com ele e a tal Simone ficou brava. Simone oficial negou qualquer envolvimento com o homem e disse não ter nenhuma ligação com o homem.