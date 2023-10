Homem joga lama em repórter da Record, ao vivo

A repórter repreendeu o cidadão e recebeu o apoio do âncora do telejornal, que também condenou a atitude do homem.

Gente, que absurdo! Que falta de respeito! Na manhã desta segunda-feira (09), enquanto cobria as enchentes em São Paulo, a repórter do Balanço Geral, Marcela Munhoz, passou por um perrengue daqueles.

Ela, que entrou ao vivo de Franco da Rocha, na região metropolitana, para mostrar o estrago que a chuva causou, foi atingida por uma boa quantidade de lama, que foi atirada por um homem, que limpava a frente de uma loja de celulares.

Após ser atingida, a repórter repreendeu o homem, pedindo respeito e afirmando que, assim como ele, ela também está lá trabalhando, com isso, Marcela recebeu o apoio do âncora do jornal, Eleandro Passaia, que também condenou a atitude do indivíduo.

“Moço, por favor, a gente está trabalhando. Respeito, viu? É bom e a gente gosta. A gente também está trabalhando assim como você… não precisa jogar lama em mim. Isso é um desrespeito com a imprensa e também comigo. Só estamos gravando o caos daqui”, Marcela repreendeu.

“Mas é uma coisa impressionante. É um estúpido, um ignorante. Marcela, você se posicionou bem e não tem que ficar ‘arregando’ …O cara está com raiva de quê? Eu sei que a situação é difícil, sei também que está querendo conversar com as autoridades, mas a culpa não é da repórter… Estamos todos do mesmo lado. Ninguém aqui concorda com enchente, ninguém quer alagamento ou esse tipo de coisa. Por isso, a gente cobra todos os dias. Fica fácil fazer isso com uma repórter, né? Pois queria ver se faria a mesma coisa com um repórter grandão”, Passaia condenou a atitude.

🚨Comerciante se revolta e joga lama na repórter da Record em São Paulo. Marcela Munhoz estava mostrando os estragos causados pela chuva.@marcelamunhozz #BalançoGeral pic.twitter.com/RHjUiC0oqQ — Brenno De Moura  (@mbrenno_) October 9, 2023