Homem flagra traição de esposa e tentar entrar em ônibus em movimento pela janela do veiculo

No vídeo, vemos que o marido traído estava conduzindo uma moto na hora do flagrante, e decidi confrontar a situação com medidas drásticas.

Gente, eu tô completada chocada com essa pauta que acabou de chegar aqui para mim. Um vídeo viralizou horrores nas redes sociais nesta última quinta-feira (17) que mostra o exato momento em que um homem descobre sua esposa está lhe traindo dentro de um ônibus do transporte coletivo.

A partir das imagens compartilhadas, é possível observar o marido traído, que conduzia uma motocicleta, decidiu tomar medidas bem drásticas ao confrontar a situação. Ele simplesmente se pendurou na janela do ônibus em movimento, na tentativa desesperada de entrar no veículo e confrontar a mulher.

A situação causou comoção e também pavor entre os passageiros, que ficaram atônitos diante da cena. Por mais de um minuto, o homem tentou entrar pela janela e não obteve sucesso. Em um gesto perturbador, o suposto amante da esposa se aproximou e tentou derrubar o marido traído.

Os passageiros pedem para o motorista parar o veículo, mas ele não ignorou. O condutor só parou o ônibus quando avistou uma viatura da PM. Até o momento presente, não há informações adicionais sobre as consequências ou desfecho dessa perturbadora situação. Mas a divulgação do ocorrido nas redes sociais gerou inúmeras discussões acaloradas sobre relacionamentos, fidelidade e respeito mútuo. mano, Belém é mta onda, tu é doido é kkkkkkkk pic.twitter.com/YLUrjXwV3Z — cortinhaw (@sergiocortinhas) August 18, 2023