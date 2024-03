Homem é atingido por suícida que se jogou do 2º andar de shopping no Litoral de SP

Imagina você estar passeando pelo shopping e ser atingido por algúem que se jogou do segundo andar do local? Foi exatamente que com a vítima chegou a ficar desacordado após uma pessoa cair em cima dele. Tudo isso aconteceu o Miramar Shopping em Santos, no litoral de SP e o homem só soube o que aconteceu quando recobrou a consciência, enquanto recebia os primeiros socorros de profissionais da saúde que passeavam pelo local e da equipe da unidade comercial.

Segundo informações obtidas pelo g1 neste domingo (31), um homem que trabalha no ramo hoteleiro tentou tirar a própria vida ao se jogar de costas do segundo andar do shopping. Ele só sobreviveu ao ter a queda amortecida pelo enfermeiro que passeava pelo piso térreo e sofreu um Traumatismo Cranioencefálico leve.

Uma funcionária do shopping disse ao portal do G1 que presenciou toda a cena. Ela disse que as pessoas tentaram convencê-lo a não se atirar. “Começaram a gritar para ver se ele mudava de ideia, mas não adiantou”. O prédio comercial chegou a ser fechado após o ocorrido.

O enfermeiro ressaltou ter perdido a consciência com a pancada. Mas , como acordou ainda no local do acidente, foi informado sobre o que havia acontecido. Segundo o Corpo de Bombeiros que o atenderam, o homem sofreu um Traumatismo Cranioencefálico leve, foi imobilizado e conduzido ao Hospital Ana Costa.

Já o outro homem, que trabalha como hoteleiro, também estava consciente. Ele recebeu os primeiros socorros e foi levado à Santa Casa de Santos com um trauma no rosto e uma fratura exposta em um dos membros.O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos como lesão corporal e suicídio tentado.

O portal g1 chegou a entrar em contato tanto com os dois hospitais para onde foram levados os homens, mas até então, as unidades não informaram os estados de saúde deles.