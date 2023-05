“Hoje à noite tem”, dispara Tadeu Schmidt para esposa ao celebrar 25 anos de casados

O apresentador do Big Brother Brasil não deixou de usar as suas redes sociais para celebrar o amor ao lado de sua esposa, Ana Cristina

Olha ele! Tadeu Schmidt levou a web à loucura ao prometer que a noite dele e da esposa, Ana Cristina, seria quente. O apresentador do BBB comemorou na terça (30), 25 anos ao lado de sua amada e não deixou de rasgar elogios.

“Sempre com a certeza de que um está ao lado do outro pra TUDO! Pros maiores desafios, pras maiores loucuras e até pras maiores bobeiras – como vestir roupa igual pra celebrar o aniversário de casamento. Sempre com aquela vontade incessante de estar perto um do outro”, escreveu Tadeu.

Ele ainda disse que à noite teria celebração. “Obrigado por ser a parceira da minha vida! Minha “TUDA”! Te amo! Viva o 30 de maio! P.S.= hoje à noite tem celebração!!!! (amanhã eu conto… a parte publicável, claro) P.S.2= nós procuramos uma camisa PRATEADA, mas não encontramos igual pra nós dois”, completou.