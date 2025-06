História de Amor : Helena e Assunção selam a paz em momento tocante

A novela História de Amor prepara uma reviravolta sensível e comovente. O drama envolvendo o acidente de Assunção, que o deixou paraplégico, abalou toda a família — especialmente Helena, que se afundou em culpa após ser responsabilizada por Joyce pelo ocorrido. A dor se tornou ainda mais intensa quando a corretora de imóveis passou a acreditar que realmente era a culpada pela tragédia.

Mas o inesperado acontece. Já no início da sua recuperação, Assunção toma a iniciativa e pede a Xavier que chame Helena para uma conversa. “Eu preciso falar com a Helena, queria que ela viesse até aqui!”, diz ele, demonstrando o desejo de acertar as contas com o passado.

Ao saber do pedido, Helena fica abalada: “Ele quer me ver, quer que eu vá lá, quer falar comigo”, confessa, nervosa, para Lu. Mesmo temendo pela própria reação, ela cria coragem e vai ao hospital.

O reencontro é forte. Helena se emociona profundamente ao ver Assunção em uma cadeira de rodas e é tomada novamente pelo sentimento de culpa. Mas o clima muda quando ele surpreende a todos ao isentá-la completamente da responsabilidade: “Você não teve culpa nenhuma. A culpa foi minha, desse meu gênio estourado. Isso já era pra ter acontecido antes.”

A fala comove Helena, que se emociona ao ver o homem duro e temperamental agora mais sereno e reflexivo. Ele ainda compartilha um sonho marcante: sonhou com a família reunida para o Natal e com a neta nos braços — a quem chamava de Alice. A cena termina com um abraço afetuoso e uma troca de admiração: Assunção reconhece a força de Helena, dizendo que ela é uma grande mulher e uma mãe maravilhosa, e ela responde com humildade que só fez o que qualquer mãe faria.