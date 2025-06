História de Amor: Assunção quer reconciliar Helena e Joyce

Esta será uma semana de muitas emoções no início de tarde amores. Vai ter muitos acontecimentos e babados no clássico de Maneco, eu não vou perder nada!

23/06 (Segunda-feira)

Helena recebe consolo de Olga. Luizinho vê Assunção mexer o pé, mas a enfermeira não acredita. Gomide promete deixar Maristela e ficar com Mariana. Sheila se entristece ao ver Bianca e Daniel juntos. Mariana sofre com a separação dos pais.

24/06 (Terça-feira)

Paula fica revoltada ao saber que Olga foi apoiar Helena. Joyce decide ficar com o pai, contrariando Helena. Assunção teme ficar inválido, mas se emociona ao reencontrar Helena no hospital. Ele a perdoa e revela ter sonhado com a família reunida no Natal.

Zuleika descobre armação de Mariana.

25/06 (Quarta-feira)

Assunção diz que a neta já se chamava Alice no sonho e quer promover a reconciliação entre Helena e Joyce. Joyce aceita o nome para a filha. Caio sente ciúmes de Bruno e beija Joyce. Sheila destrói foto de Paula, o que assusta Zuleika. Luizinho volta para casa.

26/06 (Quinta-feira)

Helena organiza o Natal. Joyce leva Luizinho de volta à casa da mãe. Caio incentiva Joyce a se reconciliar com Helena. Sheila mostra desequilíbrio. Bruno toca para Joyce no piano-bar, e Caio, com ciúmes, agride Bruno na garagem.

27/06 (Sexta-feira)

Bruno e Caio brigam, mas Daniel separa. Rafaela repreende Bruno. Joyce se desculpa com Bruno e perdoa Caio. Sheila diz que passará o Natal com a família. Rafaela diz que Bruno irá para os EUA. Assunção se emociona ao rever Luizinho.

Mariana é desmascarada.

28/06 (Sábado)

Assunção se orgulha ao ver Luizinho dando aula em seu lugar. Helena e Marta organizam a ceia de Natal. Assunção chora por causa dos olhares de pena. Joyce e Caio pedem desculpas a Rafaela e Mauro. Mariana é desmascarada por Zuleika ao roubar saia de Paula. Médico promete liberar Assunção para o Natal.