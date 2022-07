Herica Oliveira rebate comunicado de Jonas: “O que ele falou foi ridículo”

Em série de stories ex-mulher de Jonas Esticado diz que cantor teria dado apartamento para ela e Mikael, filho do casal

Essa história está dando pano pra manga e ainda vai dar muito mais. Em uma série de stories, Herica Oliveira esclarece a história do apartamento envolvido na treta dela e do ex-marido Jonas Esticado. A musa ainda conta que ela participou de todas as escolhas no apê, mas agora ele foi vendido.

“Vão tentar me calar, mas não vão conseguir, porque eu trabalho com a verdade. Não existe nada mais gratificante que trabalhar com a verdade”, iniciou Herica.

A ex de Jonas Esticado ainda esclarece a história do apartamento contando que participou da escolha dos detalhes do imóvel. “Deus está comigo e eu não vou parar por aqui, o que tiver que ser dito será. Uma das coisas que eu queria falar é que como o dito cujo falou, o apartamento era dele, só que eu acho que eles esqueceu quando convidou minha família para conhecer o apartamento para dizer que o apartamento era meu e de Mikael”, disse.

“A gente tem que engolir cada coisa, que chega a dar gastura por tanta hipocrisia e mentira. Chego a pensar o que o ser humano tem na cabeça , eu esperei pelas provas e até agora ele não mostrou, foram apenas pronunciamentos, o que ele falou foi ridículo”, disparou Herica.