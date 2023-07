Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, recebe alta do hospital

O cantor estava internado há 8 dias com um quadro de pneumonia, a assessoria confirmou a informação que saiu nos veículos de comunicação

Finalmente meu cantor favorito vai poder voltar a rotina após a alta do hospital Copa D´Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Herbert Vianna estava internado há 8 dias, tratando uma pneumonia bacteriana. A assessoria do cantor confirmou a sua saída do hospital com muita alegria.

“O Sr. Herbert Vianna recebeu alta hoje, após concluir com sucesso o tratamento de sua pneumonia”, afirmou o comunicado enviado à imprensa.

O centro tem 62 anos e tem três filhos com sua falecida esposa, que sofreu um acidente em um ultraleve, o qual Herbert também estava presente.