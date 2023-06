Henrique Fogaça volta a ser jurado no programa “Masterchef Brasil”

O chef de cozinha tinha se afastado da atração no início deste ano, devido a alguns problemas pessoais.

Tenho certeza que os fãs do programa Masterchef nunca foram tristes, isso porque, ontem (08) o chef de cozinha Henrique Fogaça utilizou as suas redes sociais para anunciar o seu retorno para o programa Masterchef Brasil.

Com uma foto no feed de seu instagram, o jurado, que havia se afastado da atração em fevereiro deste ano, devido a alguns problemas pessoais, anunciou que estará presente na próxima temporada do programa.

“Começaram os trabalhos. Em breve, a nova temporada do MasterChef Profissionais”, legendou Fogaça.