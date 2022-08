Henrique e Juliano proíbe afiliada da Globo de transmitir show ao vivo

Show da dupla aconteceu em Ribeirão Preto

Minhas fofoqueiras de plantão já devem estar de pé uma hora dessa, né? Afinal a língua não para. Não sei se vocês perceberam um abalo na relação da Globo com Henrique e Juliano, mas a dupla sertaneja proibiu a transmissão do seu show para uma afiliada da Rede Globo no Ribeirão Rodeo Music. As informações são do jornalista Léo Dias.

A festa aconteceu no dia 22 de abril, mas os fatos só tomaram a internet agora, o que nos leva a perguntar, será que tem treta no meio disso?

A explicação da dupla para não aceitar a transmissão foi de que eles não queriam que seu show passasse na TV e nem ofertas de dinheiro o fez mudar de ideia. Logo, a transmissão foi cortada depois do show de Bruno e Marrone.

A assessoria da dupla foi procurada pelo jornalista e disse que um dia antes do show todos já sabiam que a transmissão não estava liberada. Eita!