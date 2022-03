Absurdo: protagonista de beijo gay em formatura da PM pede desligamento do cargo após preconceito na PM

O soldado contou tudo que passou dentro da Corporação no DF depois do rebuliço com a famosa foto beijando o companheiro

É um absurdo tudo que os gays tem que passar por causa de uma sociedade medíocre e baixa. Isso é preconceito! Henrique Harrison Costa é o protagonista da famosa foto, beijando seu companheiro, Jadson Lima, na formatura da PM em 2020. Lembram? Henrique Harrison e Jadson Costa (Foto: Reprodução) Acontece que depois do ocorrido e o grande estardalhaço da mídia, o rapaz afirmou ter sofrido grande discriminação e isolamento devido a sua orientação sexual. Já sabemos que a vida militar não é fácil e fica ainda pior quando carrega um fã clube com a ideia medíocre de que precisa ser "homem de verdade" para dar conta. RI-DI-CU-LO. O desligamento da corporação veio como um pedido de libertação nessa quarta-feira (02). E Henrique disse à TV Globo que estava saindo da corporação que tanto amava, mas que a luta não acabava aí. "Isso não é uma desistência, mas uma forma de eu poder falar. Eu, na PM, não podia falar porque eu estava abraçado pelo Código Penal Militar e, tudo o que eu falava, podia virar crime", conta. Henrique Harrison PMDF (Foto: Reprodução) Vale lembrar que, em 2021, o jovem já ficou oito meses de licença por ter desenvolvido depressão e ansiedade causadas pela reação de outros policiais após o beijo no parceiro, de acordo com o laudo médico do policial. Quando voltou ao trabalho, ele notou que o ambiente estava diferente, mas o preconceito seguia firme diante a todo o ocorrido. "Depois das tentativas claras da PM de diminuir para que eu fosse exonerado, eu mesmo fiz isso", concluiu. Henrique ainda disse que vai procurar justiça e que seu licenciamento é o começo de uma luta. A Polícia Militar, por sua vez, informou que as investigações "perderam qualquer vínculo disciplinar", porque o soldado já não fazia mais parte da PM. Enquanto as ofensas que o policial sofreu, a PM informou que não comenta sobre decisões que ocorrem fora da esfera da administração militar, decisões essas que ocorreram na Justiça Civil. Hoje, Henrique ainda está movimentando suas redes para que todos saibam do preconceito dentro da PM. O que sabemos é que a verdade sempre aparece, não importa quando. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Henrique Harrison (@henriqueharrison) Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Henrique Harrison (@henriqueharrison) Um descaso total com o jovem Henrique que antes de beijar seu parceiro era gente como todos seus parceiros de trabalho, mas a orientação sexual tem dessas de mostrar a verdadeira face do mundo: cheia de preconceito e discriminação. Te desejo boa sorte e que tudo fique bem, Henrique.