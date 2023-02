Heloisa de Carvalho diz que Bolsonaro nunca foi amigo de Olavo de Carvalho: “Temos um cara que chama Eduardo Bolsonaro”

Filha de Olavo de Carvalho diz que as crias do político polêmico estão no cenário político atual

Minha gente, Heloisa de Carvalho soltou o verbo em entrevista a ‘Central de Comunicação da Capital de Pindorama’, dizendo que as crias de Olavo de Carvalho estão todas no cenário político atual. A filha do político ainda disse que Bolsonaro nunca foi seu amigo, mas Eduardo Bolsonaro sim. “Não que Bolsonaro seja Olavo de Carvalho, não, eu falo isso desde 2017. Bolsonaro nunca leu três linhas de Olavo, nunca foi amigo, mas temos um cara que se chama Eduardo Bolsonaro”, disse ela. Heloisa ainda conta que Bolsonaro nunca leu três linhas do seu livro. “Eu descobri que a relação Olavo e Eduardo Bolsonaro não era de 2018, vinha lá de 2015, 15 quando? Quando se conheceram, mas a relação vinha de amigos em comum que propiciou esse trampolim em 2007. Se era, era insignificante, como deputado, é insignificante, não tem propostas”, disparou. “O maior dos meus problemas é mostrar e provar que todo o eixo de tudo que está acontecendo tem um nome, Olavo. Ele foi e continua sendo, porque as crias dele estão aí, Zambelli, Nicolas, Eduardo…”, finalizou.