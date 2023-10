Heloisa Bolsonaro rebate críticas sobre ensaio nú  

A nora de Jair Bolsonaro revela que pensou muito antes de aceitar fazer o ensaio marketing, mas afirma que amou o resultado.

Meus amadores, mais cedo contei para vocês que a psicóloga Heloísa Bolsonaro, a esposa de Eduardo Bolsonaro, foi alvo de diversas críticas após publicar um ensaio com fotos nuas de sua gestação. Diante disso, através dos stories do seu instagram, Heloísa aproveitou um caixinha de perguntas, para rebater as críticas que vem recebendo.

“A internet é tribunal e todo mundo juiz. Muito mais fácil criticar condutas alheias que a olhar pra si próprio. Muitos cristãos se achando Deus”, iniciou a psicóloga, que continuou: “As fotos em questão foram feitas para lançar produtos de pele, desenvolvidos especialmente para mães, produtos esses usados no corpo todo. A mensagem é que a gravidez e a maternidade pode ser sua fase mais potente e poderosa, que agora mais do que nunca, você não precisa abandonar o autocuidado e autoestima”.

Logo em seguida, ela confessa que pensou muito antes de aceitar realizar um marketing não ousado como esse, mas afirma que está muito feliz com o resultado de seus trabalho, mesmo que ele tenha desagradado algumas pessoas.

“O marketing pode ter sido ousado? Sim. Eu mesma no início não tinha certeza se toparia. Iria receber críticas? Sim, e não do “inimigo” (nunca é). Pode sim desagradar uns e faz parte. Uma foto ou uma opinião solta de alguém, não define seu caráter e sua vida. Estou em paz quanto a isso. As críticas sempre vem de pessoas que não te conhecem. Estamos muito felizes com o sucesso do projeto. Particularmente, estou muito feliz em fazer parte desse momento sublime de muitas mulheres! Em breve milhares de mulheres receberão em casa os produtos e através deles, todo nosso carinho e cuidado”, finalizou a nora de Jair Bolsonaro.