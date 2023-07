Helô Pinheiro se sentiu magoada por não ter desfilado nas Olimpíadas em 2016

A Garota de Ipanema soltou o verbo e disse que ficou doída com Gisele Bündchen tomando o seu lugar

Não podemos negar que Garota de Ipanema foi inspirada em Helô Pinheiro, mas nas Olimpíadas de 2016 quem entrou desfilando na passarela ao som da música foi Gisele Bündchen. Helô contou detalhes sobre como se sentiu não sendo a escolhida em entrevista à revista Ela.

“Ela é linda e maravilhosa, tudo bem. Mas aquela passarela, tocando ‘Garota de Ipanema’, me doeu. Ninguém me consultou. Me deram a tocha olímpica, apenas. Se achassem que eu não tinha condições de andar numa passarela, que colocassem uma cadeira e ela viesse até a mim, me entregasse uma rosa, sei lá”, disse Helô.

Ela ainda completa: “Se você olhar, ela não é carioca, ficou difícil de entender. A internet repercutiu muito esse assunto. Até hoje há quem me encontre e reclame que aquele lugar não era dela, não com aquela música”, completou.