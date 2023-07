Harry Potter do passado comemora chegada de substituto: “Feliz em passar a tocha”

Daniel Radcliffe contou que está feliz em passar o personagem para outro ator após o anúncio de um reboot pela HBO

O bruxo mais amado do mundo vai voltar em um reboot animado pela HBO. O que acontece é que a cara do nosso Harry Potter vai mudar, porque Daniel, Radcliffe passou o bastão para outro ator e se diz muito animado com a ideia da troca de características do personagem. Em entrevista ao Comic Book, ele contou detalhes sobre o projeto que não fará parte.

“Definitivamente, não estou procurando um papel na série. Meu entendimento é que eles estão tentando começar do zero. Tenho certeza que quem está fazendo [a série] vai querer deixar sua própria marca e provavelmente não quer ter que descobrir como fazer o velho Harry aparecer em algum lugar”, disse ele.

Ele ainda completou: “Mas desejo a eles, obviamente, toda a sorte do mundo e estou muito animado para passar essa tocha. Mas não acho que seja necessário que eu passe fisicamente”, explicou. Até o momento, não sabemos quem ficará encarregado do papel de Harry.