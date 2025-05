Harmonização peniana? Victor Pecoraro recorre a Gretchen para convencer Rayanne

Gente, vim acompanhar algumas amigas em uma palestra sobre procedimentos estéticos aqui na Urca. Eis que chega o momento do coffee break, e enquanto belisco algumas castanhas que estavam sob a mesa, fico sabendo de uma conversa inusitada que aconteceu em um reality de casais: um rapaz deseja mudar o visual “lá de baixo” e queria ajuda de uma famosa para convencer a esposa a apoiá-lo.

Bem, parece que o ator Victor Pecoraro não está contente com o visual do ‘amigão’ e deseja fazer uma harmonização peniana. No entanto, de acordo com ele, a esposa, Rayanne Morais, se opõe ao procedimento estético alegando medo de sentir algum desconforto ou dor na hora H.

O ator revelou o desejo de realizar harmonização peniana (Reprodução/Record)

Durante um bate-papo descontraído com Gretchen — que deixou o programa na madrugada desta quinta (23) — Pecoraro pediu que ela ajudasse a convencer Rayanne, usando como argumento sua própria experiência de ter um marido que passou pelo procedimento.

“Fala assim para ela: ‘Eu não precisava também. Mas quando ele fez, eu achei que não ia ficar tão bom, mas ficou maravilhoso’”, pediu o ator.

Rayanne é contra o procedimento estético no marido(Reprodução/YouTube)

Ao ouvir as súplicas de Victor, Gretchen o respondeu: “Mas essa é a verdade. Você não tá inventando.”

O ator revelou que a esposa tem receio de possíveis incômodos durante a relação íntima, caso ele realize a harmonização: “Ela não quer [que eu faça] porque acha que eu vou machucar.”

Em seguida, a rainha do rebolado desmentiu os temores da parceira de Pecoraro: “Não. Não tem isso, até porque [a vagina] é elástica. Os órgãos se moldam [com a situação]”, completou.

Victor Pecoraro finalizou o assunto fazendo um apelo para a cantora: “Então você fala a verdade pra ela.”

Gente, será que a Gretchen conseguiu convencer a diva antes de deixar o confinamento?