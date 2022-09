Hailey Bieber curte o Brasil e publica fotos comendo pratos típicos

Brigadeiro, pão de queijo e feijoada estiveram presentes no cardápio da musa

Se tem uma coisa que deu o que falar, foi a vinda de Justin Bieber para o Brasil com sua esposa Hailey Bieber. Meu Deus, o povo foi à loucura. A musa inspiradora das músicas do marido não deixou de aproveitar as iguarias brasileiras, como a feijoada.

“Eu te amo, Brasil. Voltarei em breve, eu prometo”, escreveu a modelo na legenda do Instagram.

Para quem não sabe a musa é filha da designer gráfica brasileira Kennya Deodato e neta do pianista Eumir Deodato. Além disso, ela tem algumas palavras em português tatuadas pelo corpo, essa ama o Brasil mesmo!

Nas fotos publicadas podemos ver, feijoada, brigadeiro e pão de queijo. Aproveite tudo e volte logo pra cá.