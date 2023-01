Hadson Nery confirma que  quis beijar Victor Hugo: “Contra fatos não há argumentos”

O ex-atleta afirma que gostaria de usar o beijo entre ele e o psicólogo para fazer história no programa.

Amores, mais cedo contei a vocês que o ex-BBB 20 Victor Hugo, teria revelado em um podcast que o seu companheiro de confinamento Hadson Nery teria tentado por diversas vezes beijá-lo no programa, pois bem, após toda a repercussão que a revelação feita pelo psicólogo tomou o ex-atleta utilizou as suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

“Foi verdade, sim! Contra fatos não há argumentos. Pena que teve o ‘mimimi’ das fadas”, confirmou Hadson, lamentando a revolução feminina que rolou na edição do programa, que foi liderada pela ginecologista Marcela Mc Gowan.

Logo em seguida, o ex-atleta explicou que seu interesse em ficar com Victor Hugo era para gerar polêmica e ficar marcado na história, já que seria o primeiro beijo gay no programa e ainda citou Gil do Vigor em sua explicação, o verdadeiro protagonista do primeiro beijo gay do reality, que aconteceu na edição seguinte (2021).

. “Eu cogitei dar um selinho, também para as pessoas pararem de julgar pela capa. Se eu pego um Gil do Vigor na minha edição, aí vocês iam ver o que é cachorrada”, explicou.

Por fim, o técnico de futebol culpou as mulheres de sua edição por terem feito com que o seu plano fosse fracassado, as chamando de hipócritas.

“As pessoas interromperam o entretenimento de verdade e optaram por assistir ao politicamente correto. Uma hipocrisia gigantesca. E você, meu amigo, não percebeu. Se tivesse percebido, nós teríamos quebrado o castelo das fadas”, finalizou o ex-BBB.