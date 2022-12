Hackers invadem redes sociais de jogadores e ex-jogadores do Flamengo

Diego Ribas, Rodinei e Everton Ribeiro tiveram suas contas do Twitter invadidas e postagens foram feitas em seus users

Mais uma invasão hacker para as minhas manas que adoram um babado tecnológico. Alguns jogadores do Flamengo tiveram suas contas do Twitter invadidas e tiveram algumas publicações feitas em seu nome. Everton Ribeiro, Rodinei e Diego Ribas foram apenas alguns dos jogadores que sofreram com o hacker.

E se engana quem acredita que ele apenas entrou na conta dos jogadores, porque o hacker queria causar e fez diversas publicações nas costas dos jogadores e ex-jogadores. As acusações envolviam o Vasco, principal time rival do Flamengo.

“Só passando para avisar que o Vasco me comprou. Neymar, calado, agora eu sou do Vasco! Obrigado por me comprar, sei que os R$100 milhões não vão fazer diferença”, dizia uma das publicações feitas na conta do meia Everton Ribeiro.

Gabigol também teve seu nome envolvido na treta e na publicação de uma das suas fotos o hacker escreveu: “Esse sempre foi o mais estranho do time. Sempre grita ‘m*te em mim’ na hora do jogo”.

Na conta de Diego Ribas e Rodinei as publicações cercaram o Vasco, tendo até pedido de contratação. Afe!