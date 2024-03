“Há dias mais fáceis do que outros”, dispara Gisele Bundchen

Gisele Bundchen ficou emocionada ao falar sobre o seu ex-marido em entrevista para o jornalista Robin Roberts. A modelo chega a pedir uma pausa nas gravações ao ser questionada sobre seu ex-marido.

No trecho, a jornalista perguntou como Gisele está hoje em dia, e ela se emocionou. A estrela escondeu o rosto nas mãos e pediu um tempo. Porém, a resposta dela não foi exibida no trailer.

“Eu acho que há dias mais fáceis do que outros e só posso controlar o que faço. Tudo o que experimentei me fez perceber o que quero e o que não quero. No final das contas, se você não for sincero com quem você é, então não funciona”, desabafou.

No final, a modelo afirmou: “Onde meu coração está agora é onde estou. Estou vivendo minha verdade e não estou me desculpando por isso”.