Guta Stresser revela que se separou de André Paixão, mas surpreende: “A gente mora junto”

Mesmo estando separados, o ex-casal afirma que eles mantêm o mesmo companheirismo de sempre.

Isso que eu chamo de maturidade. Em uma entrevista à colunista Patrícia Kogut, a atriz e nossa eterna Bebel de A Grande Família, Guta Stresser, fez uma revelação que chocou os fãs. A atriz afirmou à colunista que não está mais junto com o seu marido, o roteirista e músico André Paixão. Porém, a verdadeira surpresa vem agora, mesmo estando separados o ex-casal continua e pretende continuar morando na mesma casa.

“É uma coisa difícil de explicar. A gente mora junto e é sócio (na produtora Areia). Há algum tempo decidimos ter cada um o seu quarto e a sua vida, de certa forma. Estamos juntos como deu para estar depois de 16 anos de convivência. Temos muito respeito um pelo outro, muita amizade e uma boa parceria artística”, revelou Guta.

Tendo dado um nó na cabeça de seus fãs, a intérprete de Bebel explica e afirma que, visando a relação que sempre tiveram, entre eles e seus familiares, não faria sentido que o casamento acabasse em meio a uma briga.

“A família dele me adotou e o contrário aconteceu também. Não seria nem justo com todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas, meu enteado também, por exemplo, que a gente simplesmente entrasse numa coisa de briga e litígio, o que, aliás, nunca foi nosso perfil”, explicou a atriz.

Por fim, Guta conta que durante os 16 anos que passaram juntos, o ex-casal sempre resolveu os seus obstáculos através da conversa e que mesmo estando separados eles mantém toda a cumplicidade e companheirismo de antes.

“A gente sempre foi conversando e entendendo que o momento de cada um estava diferente e que talvez não fizesse mais sentido manter a relação dentro dos mesmos votos de antes. A gente refaz a relação, que vira esta amizade, sociedade e cumplicidade. É uma pessoa com quem posso contar. E ele vai poder contar comigo sempre. Mas cada um tem sua vida”, finalizou Guta.