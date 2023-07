Guta Stresser passa por crise financeira e tem casa vendida em leilão

Atriz que deu vida à personagem Bebel da ‘Grande Família’, revelou ao Globo que perdeu o imóvel que morava após dívidas do financiamento

Não é de hoje que eu vejo um kikiki enorme diante da vida financeira de Guta Stresser, não é mesmo? Agora a notícia do momento é que ela perdeu o imóvel que morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro por falta do pagamento do financiamento. Guta ainda deu detalhes para O Globo e contou que a casa foi para o leilão.

“Compraram a minha casa no leilão. Desde que fiquei sem contrato com a Globo, não consegui mudar o meu financiamento. Estou tentando invalidar o leilão. Corro risco de sair daqui sem nada do que paguei. O banco não quer saber se tenho esclerose múltipla e se estou sem emprego”, disse a atriz que além de estar desempregada, foi diagnosticada com esclerose múltipla, doença autoimune que destrói os nervos.

Ela ainda completou: “Talvez a minha situação financeira, hoje em dia, seja reflexo do tanto de tratamento que fiz para engravidar. Tentei várias vezes, mas não deu certo, e você não recebe o seu dinheiro de volta”, completou a atriz.