Guta Stresser, Bebel de ‘A Grande Família’ conta que foi diagnosticada com esclerose múltipla

Em entrevista para a Revista Veja a atriz contou sobre o diagnóstico que mudou sua vida nos últimos tempos

Meu Deus! Guta Stresser, a mais conhecida como Bebel em ‘A Grande Família’ foi diagnosticada como esclerose múltipla. Em entrevista para a Revista Veja, a atriz diz que tem convivido com a doença e que foi diagnosticada há pouco tempo e não deixou de falar em como a doença é aterrorizante.

“Comecei a esquecer palavras bem básicas, como copo e cadeira. Se ficava duas horas parada assistindo a um filme na TV, logo sentia dores musculares. Tinha formigamentos frequentes nos pés e nas mãos, enxaquecas fortíssimas e variações de humor. O pior era um zumbido constante no ouvido. Parecia que havia ali um fio desencapado, provocando um curto-circuito na minha cabeça”, contou a atriz.

Guta conta que perdeu o chão quando soube dos resultados dos exames e ainda contou que não sabia direito o que era. “Após uma ressonância magnética, recebi enfim o diagnóstico: esclerose múltipla. Perdi o chão na mesma hora. Nem sabia direito o que era aquilo, só que afetava o cérebro, e só isso me soou aterrorizante. Tive muito medo. Pela minha cabeça se desenrolava um filme em que eu ficava completamente incapacitada. Mas, com a ajuda do neurologista, entendi que diagnóstico não é sentença e que, apesar da doença não ter cura, ela tem, sim, tratamento”, disse”.

Força nossa eterna Bebel, vai ficar tudo bem!