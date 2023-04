Gusttavo Lima fica com o nome sujo após golpe de R$6 mil

Cantor foi vítima de golpe por boletos emitidos em seu nome e acabou ficando com o nome negativado por conta da dívida

Gusttavo Lima passou por poucas e boas com os golpes da internet. O cantor acabou ficando com o seu nome sujo após alguém fazer boletos em seu nome o cantor não pagar, por não ter conhecimento deles. O nome do cantor foi parar no programa de proteção ao crédito, conhecido como Serasa, e a dívida bateu o valor de R$6 mil.

A assessoria disse que a conta não é do artista e se trata de um golpe, no qual Gusttavo é vítima. Com um dos shows sertanejos mais caros do Brasil, seria até engraçado ver o nome de Gustavo na lista de débito antes do Serasa, né?

“Com relação às notícias de que o cantor Gusttavo Lima estaria com o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito por uma suposta dívida em seu nome, a Balada Eventos, por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, declara que todas as medidas jurídicas já foram adotadas e, conforme já esclarecido, a dívida em questão não foi feita pelo artista”, diz o texto do cantor em que diz que o protesto já foi cancelado.