Gusttavo Lima faz narração do Canal do Boi para Mc Daniel e Ryan

Cantor brincou com o jeito engraçado e característico da apresentação do Canal do Boi

Eu não vou rir sozinha disso é nunca, bebê. Aloca! Minha fofoqueiras de plantão vão poder dar boas risadas com Gusttavo Lima imitando o narrador do ‘Canal do Boi’ em vídeo com Mc Daniel e Ryan. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Renato Sertanejeiro (@renatosertanejeiro) O cantor não perde o seu senso de humor, ele fica ainda mais aflorado quando se junta com os famosinhos da internet que tomaram a cena do humor. As figuras estavam presentes com Rodrigo GR6, dono da produtora GR6. Chama bebê!