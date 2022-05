”É muito triste a gente ser esculhambado e ser tratado como bandido”, dispara Gusttavo Lima em live

Cantor usou suas redes sociais para pedir que parem de atacá-lo

Todos nós sabemos que Gusttavo Lima foi o cantor mais afetado pela CPI do Sertanejo, isso não é novidade para ninguém, mas só ontem fomos saber como isso tem afetado o cantor. O sertanejo fez uma live para esclarecer toda a história e rebater as críticas ao seu trabalho, chegando a chorar e pedir por favor para que parem de atacá-lo.

“Sou um cara que de uma forma ou de outra evito comentar certo tipo de situação com vocês e diante do que vem ocorrendo, algo que nos frustra bastante, deixa a gente mal e magoado ter que aguentar tudo isso”, iniciou o cantor.

O cantor disse que não tem sido um momento fácil na sua carreira e deixa claro que quis manter a verdade com seus fãs, explicando o motivo da live. “Ultimamente venho levando tanta pancada e venho aguentando calado tudo isso, não sei o porquê de tanto ódio e tanta perseguição, to falando com vocês e suando de nervoso, sem saber como me expressar, mas diante de tudo isso, muitas inverdades sobre meu nome e minha carreira. Vocês sabem minha índole e meu caráter”, disse.

“Precisava acima de tudo desabafar e falar sobre todas essas percepções que estou sofrendo na minha vida pessoal e profissional, estou cansado, estou a ponto de jogar a toalha, desculpa, de coração ter que falar sobre isso com vocês. É muito triste a gente ser esculhambado e ser tratado como um criminoso, como um bandido, aqui existe uma pessoa, existe um pai de família”, completou Gusttavo.

Eita bebês, Gusttavo parece bem abatido com tudo isso, mas as investigações estão apenas começando, porque o Rio de Janeiro abriu investigações sobre um show em Magé por R$1 milhão.