Cancelado: Justiça proíbe mais um show de Gusttavo Lima na Bahia

Despesas com as atrações ultrapassam os 40% de todo gasto com saúde em Teolândia durante todo o ano, totalizando R$2 milhões em gastos

Eita, depois do bafafá dos valores milionários dos shows de Gusttavo Lima, mais uma bomba afetou a carreira do cantor, mais um show foi cancelado devido ao valor altíssimo investido na festa. O Tribunal de Justiça da Bahia colocou fim na “16ª Festa da Banana” por causa dos R$2 milhões investidos na comemoração anual de Teolândia.

A bufunfa cobrada por Gustavo para a festança seria de R$704 mil e no pedido liminar (decisão provisória e antecipada), o MP-BA questiona o valor de todas as despesas na festa, que ultrapassa 40% do valor gasto com saúde no ano completo de 2021.

A demais atrações tem o cachê superior a R$100 mil, levando em consideração que Gustavo é o maior cachê e a atração mais esperada entre todos os dias de festa. Unha Pintada (R$170 mil), Adelmário Coelho (R$120 mil), Marcynho Sensação (R$110 mil) e Kevy Jonny e Banda (R$100 mil).

“Não se mostra possível que o mesmo município que informou necessitar de ajuda e recursos para salvaguardar a sua população de catástrofe natural, mesmo vivenciando um estado de calamidade televisionado para o Brasil inteiro, anuncie, em poucos meses, a contratação de artistas com cachês incompatíveis com as dimensões, arrecadações, necessidades de primeira monta e saúde financeira do município”, alega a juíza Luana Paladino em sua decisão.

A festa aconteceria entre os dias 4 a 13 de junho e quem diria que o tororó da Anitta poderia causar um abalo sísmico na carreira de Gusttavo Lima, tome Zé Neto!